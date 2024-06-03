Та й не всі використовують хімічні побутові засоби, оскільки дехто має на них алергію. Однак помити вікна без розводів можна завдяки секретному натуральному інгредієнту.

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Що додати у воду, щоб не було розводів на склі

Щоб вікна довго залишалися чистими, додайте у воду оцет, розвівши його з водою. Пропорція має бути такою: 3 склянки води з 1 стаканом оцту. Ретельно все розмішайте та починайте миття вікон цим розчином.

Миття вікон шваброю

Вікна з внутрішньої частини найчастіше миють ганчірками чи газетою. А от дотягнутися до вікон з вулиці часом буває складно, тому в такому випадку можна використовувати швабру без розводів.

Щоб вікна блищали, швабру треба змочити в розчині, а потім рухатися горизонтально і зверху вниз, але уникайте сильного натискання на скло. Після цього вже протріть сухою шваброю.

Для кращого результату, у воду можна додати миючий засіб та трохи оцту або лимонної кислоти. Після рівномірного миття, вікна треба очистити від мильного розчину та витерти насухо. Спеціальна швабра для миття вікон значно полегшить вам завдання.