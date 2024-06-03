И не все используют химические бытовые средства, поскольку некоторые имеют на них аллергию. Однако помыть окна без разводов можно благодаря секретному натуральному ингредиенту.

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Что добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле

Чтобы окна долго оставались чистыми, добавьте в воду уксус, разведя его с водой. Пропорция должна быть такой: 3 стакана воды с 1 стаканом уксуса. Тщательно все размешайте и начинайте мытье окон этим раствором.

Мытье окон шваброй

Окна с внутренней части чаще всего моют тряпками или газетой. А вот дотянуться до окон с улицы порой бывает сложно, поэтому в таком случае можно использовать швабру без разводов.

Чтобы окна блестели, швабру надо смочить в растворе, а затем двигаться горизонтально и сверху вниз, но избегайте сильного нажатия на стекло. После этого уже протрите сухой шваброй.

Для лучшего результата, в воду можно добавить моющее средство и немного уксуса или лимонной кислоты. После равномерного мытья, окна надо очистить от мыльного раствора и вытереть насухо. Специальная швабра для мытья окон значительно облегчит вам задачу.