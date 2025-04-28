Як помити вікна ззовні, якщо живете на високому поверсі: простий лайфхак

Зовнішній бік вікон досить легко і швидко забруднюється від пилу та дощу, і якщо скло не мити, вся оселя незабаром матиме неохайний вигляд.

Миття вікон ззовні, та ще й на висоті – це не тільки трудомісткий, але й небезпечний процес, тож варто поставитися до нього з обережністю, повідомляє 24 Канал.

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Як помити вікна на висоті?

Жителі верхніх поверхів дуже часто стикаються з проблемою, як помити вікна зовні – і чимало людей замислюються над викликом альпіністів, та є пристосування, що допоможуть впоратися із завданням самостійно.

Мити вікно зі зворотного боку може бути ризиковано – і особливо для людей, що бояться висоти. У такому випадку процес краще й справді доручити професіоналам. Якщо на балконі чи просто у кімнаті встановлені дерев'яні вікна, тоді можна спробувати їх розібрати та помити вже всередині дому. Та цей спосіб вимагає дуже багато часу, і не всі люди знають, як розібрати вікна та, що не менш важливо, потім зібрати їх назад.

До речі, раніше ми розповідали про те, як можна легко помити вікна, аби на них не залишилося розводів.

Непогано з завданням миття вікон може впоратися робот-мийник, що має присоски та радіоуправління. Це диво техніки може позбавити необхідності вилазити на вулицю. А ось якщо ви вирішили помити вікна самостійно, варто запастися страхувальним ременем та потрібними інструментами, аби дістатися віддалених ділянок.

Ось що потрібно для миття вікон на висоті:

миски чи відра з водою;

господарські ганчірки, поролонові чи тканинні губки;

мильні, спиртові розчини;

швабра.

Вода для миття вікон має бути теплою, чи то навіть гарячою, аби мильний розчин давав достатньо піни. Краще брати одразу дві місткості з водою: одну для розчину, а іншу для чистої води, аби змивати цей мильний розчин. Губки та скребки для миття мають мати прогумовану поверхню та не мати залізної щетини, що може подряпати скло.



Мити вікна на висоті варто обережно / Фото Pexels

Головний принцип миття вікон на висоті – це ваша безпека, тож у жодному випадку не можна ризикувати та вилазити з вікна у спробі дістати до далеких кутів. Краще придбати спеціальне обладнання, що зробить процес безпечнішим та комфортнішим: телескопічна швабра та магнітні щітки.

Швабру з телескопічною ручкою можна підігнати за розміром вікна. Наконечник швабри має поролонову та гумову частини, які допомагають розподіляти мийний засіб, зішкрібати бруд та видаляти розводи.

Поролонову частину швабри обробіть мильним розчином, відтисніть та помийте вікно. Якщо скло дуже забруднене, процедуру краще повторити кілька разів, аби повністю його очистити. Скребок із гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та мийного засобу.