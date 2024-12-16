Ідеальні для холодної пори: ці 5 чаїв зміцнюють імунітет

Після довгого і напруженого дня чашка чаю – це те, що потрібно, аби відчути спокій і нарешті розслабитися. Та напій може принести не тільки задоволення, але й користь.

Що може бути неприємніше, ніж захворіти прямо перед зимовими святами? В холодну пору, аби уникнути небажаних застуд, варто особливо пильно дбати про свій імунітет, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чай з куркумою

Вперше цей чай виник у Японії – там подрібнювали кореневища рослини куркуми, і зараз цей напій все ще лишається популярним в усьому світі. Чай з куркумою дуже відомий через свої потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. А сполука куркумін є дуже корисною для зменшення запалення в організмі, повідомляє дієтологиня Крістен Каплан.



Чай з куркумою варто пити взимку / Фото Pexels

Зелений чай

Цей вид чаю, певно, можна знайти майже у кожному домі, адже це один з найпопулярніших видів напою у світі. І недарма, адже одна чашка такого чаю може принести вам неймовірну користь.



Зелений чай може бути надзвичайно корисним / Фото Pexels

Перш за все зелений чай відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, зокрема й катехінів, які мають цілу низку переваг для здоров'я – як-от зниження ризику хронічних захворювань та прискорення метаболізму, покращення мозкової діяльності та зниження ризику хронічних захворювань.

Чай з шипшини

Шипшина, як і багато інших фруктових та ягідних чаїв, містить чимало вітаміну С. Чай з шипшини також може запропонувати безліч антиоксидантів, а кількість вітамінів в ньому допоможе підтримати імунітет та уникнути застуд.



Шипшина корисна для імунітету / Фото Pexels

Чай з бузини

Чи ви пили колись фіолетовий чай? Бузина, яка й надає напоєві цей глибокий, благородний колір, містить унікальні сполуки, які називаються полісахаридами та допомагають стимулювати імунну систему до посиленої реакції проти патогенів. Якщо ви хочете трохи підвищити імунітет, тоді налийте собі чашечку чаю з бузини.

А щоденне вживання зеленого чаю – це чудовий спосіб підтримати здоров'я серця та знизити рівень холестерину.