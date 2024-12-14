Виявляється, існує кілька простих щоденних продуктів, які можна легко додати до свого раціону – і вони можуть допомогти з проблемою болю у суглобах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health.

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Риба

Риба – це продукт, насичений омега-3 жирними кислотами, які допомагають зменшити запалення в організмі. Докторка Емма Пател переконана, що риба може зменшити вироблення запальних хімічних речовин в організмі, а це призводить до зменшення болю та скутості у суглобах.

Найкраще буде включити до свого раціону таку рибу, як лосось, скумбрія чи сардини, і тоді ви зможете відчути природне зменшення запалення суглобів.

Імбир

Подібно до куркуми, імбир є природним протизапальним засобом. Доведено, що імбир блокує певні запальні шляхи в організмі та може полегшити біль у суглобах. Щоденна чашка імбирного чаю чи й додавання свіжого кореневища до їжі може бути простим та ефективним способом покращити самопочуття.



Імбир дуже корисний / Фото Pexels

Ягоди

Ягоди багаті на різні антиоксиданти та допомагають боротися з окисним стресом та зменшити запалення в організмі. Особливо корисною буде чорниця, адже вона наповнена антоціанами – сполуками, що борються із запаленнями та захищають суглоби від пошкоджень.

Оливкова олія

Звісно ж, оливкова олія першого віджиму – це ще один продукт, який має бути у вашому раціоні. Вона сповнена антиоксидантів та корисних жирів та може зменшувати запалення.

Вона не тільки корисна для серця, але й допомагає змащувати суглоби, що робить рух легшим та менш болісним.

Куркума

Куркума – наповнена потужною сполукою з сильними протизапальними властивостями, що називається куркумін. Протягом століть її використовували у традиційній медицині через її здатність зменшувати біль та запалення. Ви можете додавати куркуму до багатьох страв – супів, гарнірів чи карі.