Оказывается, существует несколько простых ежедневных продуктов, которые можно легко добавить в свой рацион – и они могут помочь с проблемой боли в суставах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Health.

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Рыба

Рыба – это продукт, насыщенный омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Докторка Эмма Пател убеждена, что рыба может уменьшить выработку воспалительных химических веществ в организме, а это приводит к уменьшению боли и скованности в суставах.

Лучше всего будет включить в свой рацион такую рыбу, как лосось, скумбрия или сардины, и тогда вы сможете почувствовать естественное уменьшение воспаления суставов.

Имбирь

Подобно куркуме, имбирь является естественным противовоспалительным средством. Доказано, что имбирь блокирует определенные воспалительные пути в организме и может облегчить боль в суставах. Ежедневная чашка имбирного чая или добавление свежего корневища к пище может быть простым и эффективным способом улучшить самочувствие.



Имбирь очень полезен / Фото Pexels

Ягоды

Ягоды богаты различными антиоксидантами и помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшить воспаление в организме. Особенно полезной будет черника, ведь она наполнена антоцианами – соединениями,, которые борются с воспалениями и защищают суставы от повреждений.

Оливковое масло

Конечно же, оливковое масло первого отжима – это еще один продукт, который должен быть в вашем рационе. Оно полно антиоксидантов и полезных жиров и может уменьшать воспаление.

Оно не только полезно для сердца, но и помогает смазывать суставы, что делает движение легким и менее болезненным.

Куркума

Куркума – наполнена мощным соединением с сильными противовоспалительными свойствами, называется куркумин. На протяжении веков ее использовали в традиционной медицине из-за ее способности уменьшать боль и воспаление. Вы можете добавлять куркуму ко многим блюдам – супов, гарниров или карри.