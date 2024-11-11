І під час вирощування кімнатних рослин, і під час вирощування розсади вам потрібно використовувати чимало ґрунту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma. Але стару землю ще можна використати, причому у чимало різних способів.

Цікаво Чайник просто блищатиме: ось ідеальний спосіб прибрати з нього накип

Як використовувати стару землю з вазонів?

Значна частина експертів переконані, що використовувати землю знову для вирощування і в контейнерах, і у вазонах не варто – причому не тільки в квартирі, але й на вулиці. Заборона існує через те, що є ризик поширення хвороб та шкідників, і занесення їх на нові рослини.

Але це не значить, що землю потрібно викинути. Ось як ви можете її використати:

для покращення структури ґрунту на дачі, в садку чи на городі;

як мульчу;

для наповнення біотуалету;

як сорбент для розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Якщо ж ви все ж вирішили позбутися ґрунтосуміші, тоді краще викинути її у парк чи в ліс. В жодному випадку не варто всипати її у каналізацію та не використовувати заново для того, аби садити кімнатні рослини.



Суміш для рослин можна використати для компосту / Фото Pexels

Найкращий спосіб переробки вже використаного торф'яного ґрунту – це висипати його в компостну купу до решти органічних відходів. Якщо процес компостування йде правильно, тоді температура всередині підвищується до 70 градусів, а цього достатньо для знищення усіх хвороб, насіння бур'янів, шкідників та їхніх яєць.

Так ви не тільки не викинете ґрунт, але й отримаєте чудовий компост, який можна буде використовувати для підживлення нових вазонів з квітами.