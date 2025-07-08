Як боротися з бронзівкою – розкаже 24 Канал.
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Хто така бронзівка
Це жук із родини пластинчатовусих, який активно літає в сонячну погоду. Найчастіше її можна помітити у квітниках і фруктових садах. Бронзівка вигризає серцевину квітки, залишаючи після себе зіпсовані бутони та плоди.
Як боротися з бронзівкою
Існує декілька способів врятувати рослини від бронзівки. На щастя, більшість з них прості та не потребують додаткових витрат.
Збір вручну
Найпростіший і найбезпечніший метод – збирати жуків вручну вранці, коли вони ще малорухливі. Жуків можна струшувати в місткість із мильною водою, що забезпечить їхню загибель.
Настій полину або тютюну
Обприскування настоєм полину (або тютюну) відлякує бронзівку. Готується просто:
- 300 грамів сухої сировини на 1 літр гарячої води,
- настояти добу,
- процідити,
- розбавити ще 5 літрами води та обприскати рослини.
До слова, ці ж засоби допомагають у боротьбі зі ще одним шкідником – попелицею. Це – один з головних шкідників у саду, що висмоктує сік з рослин, спричиняючи їх в'янення.
- Методи боротьби з попелицею включають механічне видалення, обробку оцтом, тютюном, часниковою олією та настоянкою валеріани.
Як позбутися бронзівки на рослинах / Фото Unsplash
Мульчування ґрунту
Жуки відкладають яйця у ґрунт. Використання мульчі з тирси, соломи або кори може ускладнити їм цей процес.
Біологічні препарати
Існують препарати на основі ентомопатогенних нематод чи грибів, які вражають личинок бронзівки в ґрунті. Вони безпечні для рослин і людини, але ефективні проти шкідника.
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Щоб уникнути масового розповсюдження жуків, варто регулярно перевіряти ділянку, вчасно видаляти рослинні залишки й підтримувати баланс у садовій екосистемі.