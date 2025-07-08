Попелиця оселяється на листях та стеблах багатьох плодових культур, пише 24 Канал. З паразитами треба обов’язково боротися, щоб зберегти рослини. Тля може бути різною. Є попелиця біла, зелена, чорна, помаранчева та сіра. Усі ці шкідники однаково нищать рослини, тому ділимося найкращими методами від садівників, які допоможуть її позбутися.

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Механічний метод

Цей метод підійде в тому випадку, якщо є мало шкідників. Потрібно обрізати заражені листки та поспостерігати за рослиною кілька днів, а тоді ще раз повторити процедуру, якщо проблема з’явиться знову.

Обробка оцтом

Оцет має дуже різкий запах, який здатен відлякати дрібних комах. У 10 літрах води розведіть 10 столових ложок яблучного оцту або 5 столових ложок 9% оцту. Для кращого прилипання розчину, додайте трішки крапель рідкого мила. Все ретельно перемішайте й обприскайте засобом кущі, дерева та квіти.

Обробка тютюном

На 10 літрів води знадобиться 400 грамів листя тютюну. Дайте засобу настоятися дві доби в темному місці, а тоді процідіть отриману настоянку та розбавте водою у співвідношенні 1:2.



Поради, які допоможуть позбутися попелиці / Фото Pexels

Обробка часниковою олією

Ефективною проти попелиці є часникова олія. Овоч містить протигрибковий засіб, який є отрутою для паразитів. Візьміть 3 зубчики часнику, 2 чайні ложки рослинної олії, чайну ложку засобу для миття посуду, 0,5 літра води кімнатної температури та марлю чи дрібне сито.

Подрібніть зубчики часнику та змішайте з олією. Інгредієнтам треба дати настоятися добу, а тоді отриману суміш процідити й розвести з водою, залишивши для настоювання ще на 3 дні. Перед обприскуванням засіб треба розвести в літрі води та додати миючий засіб для посуду.

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Обробка настоянкою валеріани

Для приготування засобу знадобиться 3 літри води, 50 міліграмів рідкого мила та 25 міліграмів настоянки валеріани. Ці компоненти треба з’єднати, перемішати та обприскати розчином усі рослини, які атакувала попелиця.