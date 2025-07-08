Тля поселяется на листьях и стеблях многих плодовых культур, пишет 24 Канал. С паразитами надо обязательно бороться, чтобы сохранить растения. Тля может быть разной. Есть тля белая, зеленая, черная, оранжевая и серая. Все эти вредители одинаково уничтожают растения, поэтому делимся лучшими методами от садоводов, которые помогут от нее избавиться.

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Механический метод

Этот метод подойдет в том случае, если есть мало вредителей. Нужно обрезать зараженные листья и понаблюдать за растением несколько дней, а тогда еще раз повторить процедуру, если проблема появится снова.

Обработка уксусом

Уксус имеет очень резкий запах, который способен отпугнуть мелких насекомых. В 10 литрах воды разведите 10 столовых ложек яблочного уксуса или 5 столовых ложек 9% уксуса. Для лучшего прилипания раствора, добавьте немного капель жидкого мыла. Все тщательно перемешайте и опрыскайте средством кусты, деревья и цветы.

Обработка табаком

На 10 литров воды понадобится 400 граммов листьев табака. Дайте средству настояться двое суток в темном месте, а потом процедите полученную настойку и разбавьте водой в соотношении 1:2.



Советы, которые помогут избавиться от тли / Фото Pexels

Обработка чесночным маслом

Эффективным против тли является чесночное масло. Овощ содержит противогрибковое средство, которое является ядом для паразитов. Возьмите 3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки растительного масла, чайную ложку средства для мытья посуды, 0,5 литра воды комнатной температуры и марлю или мелкое сито.

Измельчите зубчики чеснока и смешайте с маслом. Ингредиентам надо дать настояться сутки, а потом полученную смесь процедить и развести с водой, оставив для настаивания еще на 3 дня. Перед опрыскиванием средство надо развести в литре воды и добавить моющее средство для посуды.

К слову, недавно мы рассказали, как избавиться от землероек, которые вредят корням растений.

Обработка настойкой валерианы

Для приготовления средства понадобится 3 литра воды, 50 миллиграммов жидкого мыла и 25 миллиграммов настойки валерианы. Эти компоненты надо соединить, перемешать и опрыскать раствором все растения, которые атаковала тля.