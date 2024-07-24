Бур'яни дуже часто заважають садівникам та городникам, а також додають їм чимало клопотів. Для того, щоб позбутися їх повністю, потрібно чимало часу, і вони виростають знову швидше, ніж ви встигаєте насолодитися перемогою над ними.

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Як боротися із бур'янами на городі

Експерти з цієї теми радять, що найкраще буде поєднувати хімічні методи з агротехнічними. Ефективно знищують бур'яни, на жаль, тільки хімічні речовини: вони мають системну дію та проникають у кореневу систему рослини.

І ефективними для контролю бур'янів будуть системні гербіциди, в яких є такі діючі речовини:

МСРА;

2,4-Д;

Гліфосат;

Клопіралід;

Трибенурон;

Трифлусульфорон.

Які гербіциди будуть ефективними у боротьбі з бур'янами

Перш за все важливо визначити умови та ступінь впливу бур'янів на ваш город і культури на ньому. Якщо це мінімальна чи нульова система обробітку ґрунту, тоді найбільш ефективним буде застосування гербіцидів з клопіралідом.

А в насадженнях льону добре контролювати ріст бур'янів можна також за допомогою гербіцидів, у яких є бентазон.



Бур'яни заважають росту рослин / Фото Pexels

Як позбутися бур'янів на ділянці

Якщо ви не хочете використовувати хімічні препарати, тоді потрібно спробувати такі ефективні методи боротьби з небажаними рослинами:

Ретельне прополювання;

Перекопування землі на ділянці;

Періодичне скошування бур'янів;

Мульчування ґрунту;

Укривання ділянки спеціальними матеріалами.

Також ви можете в домашніх умовах приготувати засіб від бур'янів. Для нього вам потрібно змішати літр 9% оцту з 20 грамами лимонної кислоти, додати 2 – 3 столові ложки концентрованого лимонного соку. В суміш потрібно влити 4 столові ложки рідкого господарського мила.