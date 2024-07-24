Сорняки очень часто мешают садоводам и огородникам, а также добавляют им немало хлопот. Для того, чтобы избавиться от них полностью, нужно немало времени, и они вырастают снова быстрее, чем вы успеваете насладиться победой над ними.
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Как бороться с сорняками на огороде
Эксперты по этой теме советуют, что лучше всего будет сочетать химические методы с агротехническими. Эффективно уничтожают сорняки, к сожалению, только химические вещества: они имеют системное действие и проникают в корневую систему растения.
И эффективными для контроля сорняков будут системные гербициды, в которых есть такие действующие вещества:
- МСРА;
- 2,4-Д;
- Глифосат;
- Клопиралид;
- Трибенурон;
- Трифлусульфорон.
Какие гербициды будут эффективными в борьбе с сорняками
Прежде всего важно определить условия и степень влияния сорняков на ваш огород и культуры на нем. Если это минимальная или нулевая система обработки почвы, тогда наиболее эффективным будет применение гербицидов с клопиралидом.
А в насаждениях льна хорошо контролировать рост сорняков можно также с помощью гербицидов, в которых есть бентазон.
Сорняки мешают росту растений / Фото Pexels
Как избавиться от сорняков на участке
Если вы не хотите использовать химические препараты, тогда нужно попробовать такие эффективные методы борьбы с нежелательными растениями:
- Тщательная прополка;
- Перекапывание земли на участке;
- Периодическое скашивание сорняков;
- Мульчирование почвы;
- Укрывание участка специальными материалами.
Также вы можете в домашних условиях приготовить средство от сорняков. Для него вам нужно смешать литр 9% уксуса с 20 граммами лимонной кислоты, добавить 2 – 3 столовые ложки концентрированного лимонного сока. В смесь нужно влить 4 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла.