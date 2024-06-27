Всього за 20 хвилин: простий лайфхак, щоб всі черв'яки вилізли з вишень та черешень

Черв'яки у вишнях можуть зіпсувати будь-яке задоволення від поїдання цих ягід. На щастя, миритися з ними вам зовсім необов'язково.

Черв'яки у вишнях та черешнях – це неприємна проблема, з якою, на жаль, доводилося зіштовхуватися чи не всім любителям ягід. Та шкідників можна позбутися в рази простіше, ніж ви думали.

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Що робити з червивою черешнею

Якщо ви виявили, що у ягодах дуже багато черв'яків, панікувати не варто. Перш за все, потрібно з'ясувати джерело проблеми й вжити заходів, аби її усунути назавжди.

Огляньте дерева. Передивіться, чи немає на ваших вишнях та черешнях ознак зараження: наприклад, пошкоджених плодів чи наявності невеликих отворів на ягодах.

Передивіться, чи немає на ваших вишнях та черешнях ознак зараження: наприклад, пошкоджених плодів чи наявності невеликих отворів на ягодах. Зберіть заражені плоди. Всі червиві ягоди потрібно видалити з дерева, аби запобігти поширенню шкідника на здорові плоди.

Всі червиві ягоди потрібно видалити з дерева, аби запобігти поширенню шкідника на здорові плоди. Обробка дерев. Для того, аби позбутися шкідників, можна використати народні засоби для обробки дерев. Непоганим варіантом може стати розчин мила чи настій часнику.



Черв'яків на дереві можна позбутися / Фото Pexels

Як прибрати черв'яків з ягід

Якщо ви вже тримаєте на руках червиву вишню чи черешню, викидати її зовсім необов'язково. Натомість ви можете примусити черв'яків покинути уподобане місце. І для цього можна використати три надійні способи.

Добре працює сольовий розчин, для якого потрібно розвести столову ложку солі на літр води. Покладіть у нього ягоди та залиште на 15 – 20 хвилин. Сіль примусить черв'яків покинути ягоди дуже швидко.

Холодна вода також може спрацювати, адже температурний шок не піде на користь шкідникам. Вам потрібно замочити черешню у холодній воді на пів години.

Ще один спосіб, який займає найбільше часу – це морозильна камера. Якщо ви покладете ягоди туди на кілька годин, черв'яки загинуть, і їх буде дуже легко видалити перед вживанням ягід.