Всього за 20 хвилин: простий лайфхак, щоб всі черв'яки вилізли з вишень та черешень
Джерело:"Главред"
Черв'яки у вишнях можуть зіпсувати будь-яке задоволення від поїдання цих ягід. На щастя, миритися з ними вам зовсім необов'язково.
Черв'яки у вишнях та черешнях – це неприємна проблема, з якою, на жаль, доводилося зіштовхуватися чи не всім любителям ягід. Та шкідників можна позбутися в рази простіше, ніж ви думали.
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Що робити з червивою черешнею
Якщо ви виявили, що у ягодах дуже багато черв'яків, панікувати не варто. Перш за все, потрібно з'ясувати джерело проблеми й вжити заходів, аби її усунути назавжди.
- Огляньте дерева. Передивіться, чи немає на ваших вишнях та черешнях ознак зараження: наприклад, пошкоджених плодів чи наявності невеликих отворів на ягодах.
- Зберіть заражені плоди. Всі червиві ягоди потрібно видалити з дерева, аби запобігти поширенню шкідника на здорові плоди.
- Обробка дерев. Для того, аби позбутися шкідників, можна використати народні засоби для обробки дерев. Непоганим варіантом може стати розчин мила чи настій часнику.
Черв'яків на дереві можна позбутися / Фото Pexels
Як прибрати черв'яків з ягід
Якщо ви вже тримаєте на руках червиву вишню чи черешню, викидати її зовсім необов'язково. Натомість ви можете примусити черв'яків покинути уподобане місце. І для цього можна використати три надійні способи.
Добре працює сольовий розчин, для якого потрібно розвести столову ложку солі на літр води. Покладіть у нього ягоди та залиште на 15 – 20 хвилин. Сіль примусить черв'яків покинути ягоди дуже швидко.
Холодна вода також може спрацювати, адже температурний шок не піде на користь шкідникам. Вам потрібно замочити черешню у холодній воді на пів години.
Ще один спосіб, який займає найбільше часу – це морозильна камера. Якщо ви покладете ягоди туди на кілька годин, черв'яки загинуть, і їх буде дуже легко видалити перед вживанням ягід.