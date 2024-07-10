Чим обробити помідори від фітофтори: копійчаний метод, який врятує урожай

Фітофтора – це небезпечне грибкове захворювання, яке може знищити урожай за кілька днів. Грибок навіть має властивість звикати до деяких препаратів та може вивестися, не так вже й легко.

Виявляється, є один копійчаний метод який здатен позбавити помідори від фітофтори.

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Чим обробити помідори від фітофтори

Щоб позбутися від фітофтори, треба застосовувати кілька підходів, бо гриби можуть пристосуватися до речовин, які ви виберете, і перестануть на них реагувати. Найефективнішим препаратом вважається мідний купорос.

Візьміть 2 столові ложки засобу та розчиніть в 10 літрах води. Перед цвітінням цим розчином треба підлити помідори. Також можете використовувати кальцієву селітру (1 столова ложка на 10 літрів води) чи препарат "Фітоспорін".

Захист томатів можна підтримувати фунгіцидами. Їх треба додавати у воду для поливу та використовувати через раз.



Фітофтору можна вивести з помідорів / Фото Pexels

Народні засоби від фітофтори

Якщо ж ви побачили фітофтороз на ранній стадії, то його можна побороти без застосування хімікатів. Ось кілька найпопулярніших народних методів, які можна застосувати проти грибкового захворювання.

Настій часнику з марганцем

100 грамів зубчиків, стрілок та листя часнику подрібніть та залийте 200 міліграмами води. Дайте добу настоятися, процідіть, а тоді розведіть в 10 літрах води та додайте 1 грам перманганату калію. Цим розчином треба полити помідори.

Настій соломи

Сіно чи солому треба залити 10 літрами води, додати сечовини й настоювати кілька днів, а тоді процідити й обробити рослину.

Дріжджі

Розведіть 80 грамів у воді та полийте розчином помідори.

Йод

У 10 літрах води розчиніть 1 літр нежирного молока та 20 крапель йоду та обробіть кущі.

Оцет

Боротися від фітофтори можна за допомогою оцту. У 10 літрах води розведіть 100 мілілітрів 9% оцту та одразу обприскайте розчином помідори.

Профілактика від фітофтори кефіром та сіллю

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Щоб помідори повторно не заразилися, візьміть склянку кухарської солі та розведіть в 10 літрах води. Цим розсолом одразу обприскайте рослину.

Інший варіант полягає в розведенні 10 літрів води з 1 літром кефіру. Розчину треба дати побродити 2 дні, а тоді обробити засобом помідори. Однак цей метод підходить після висадки овочів в ґрунт.