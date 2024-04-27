Садівники називають хрін чемпіоном серед рослин по швидкості розростання, втім вивести його можна за допомогою хімічних препаратів чи народних методів. –

Читайте також Як позбутися бур'янів: дачники розповіли секрети, які допомагають

Щоб справді позбутися від хрону, скористайтеся гербіцидами. Однак їх треба застосовувати виключно за інструкцією, бо в іншому випадку можна позбутися рослинності на городі.

Для правильної обробки гербіцидами вам знадобиться шприц і тонка спиця. Вам потрібно буде зрізати зелені частини рослини та відкрити доступ до коріння хрону, зробити в ньому багато отворів та ввести зі шприца нерозбавлений хімічний засіб. Процедуру треба буде повторити за кілька днів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Якщо хочете скористатися народними засобами, то можете застосовувати окріп, сечовину, сіль, оцет, лимонну кислоту та аміачну селітру. Щодо детальних рецептів, можете випробувати одну з двох інструкцій.

Настоянка гною

Свіжий послід чи коров’як розведіть водою у співвідношенні 1:5. Полийте цим настоєм кожен кущ хрону. Гній швидко випалить бур’ян з хроном.

Сіль

Розкопайте корінь хрону та зробіть в ньому надрізи ножем. Всипте у надрізи сіль та закопайте корінь. Через деякий час рослина згине.

Якщо бур’ян не зникне після першого разу, то цю обробку можна проводити кілька разів за літо. Щоб хрін не розростався, впродовж літа обривайте листя.