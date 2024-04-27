Садоводы называют хрен чемпионом среди растений по скорости разрастания, впрочем, вывести его можно с помощью химических препаратов или народных методов.–

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Чтобы действительно избавиться от хрена, воспользуйтесь гербицидами. Однако их следует применять исключительно по инструкции, ибо в противном случае можно избавиться от растительности на огороде.

Для правильной обработки гербицидами вам понадобится шприц и тонкая спица. Вам нужно будет срезать зеленые части растения и открыть доступ к корням хрена, сделать в нем много отверстий и ввести из шприца неразбавленное химическое средство. Процедуру нужно будет повторить через несколько дней.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Если хотите воспользоваться народными средствами, то можете применять кипяток, мочевину, соль, уксус, лимонную кислоту и аммиачную селитру. Относительно подробных рецептов, можете попробовать одну из двух инструкций.

Настойка навоза

Свежий помет или коровяк разведите водой в соотношении 1:5. Полейте этим настоем каждый куст хрена. Навоз быстро выжжет сорняк с хреном.

Соль

Раскопайте корень хрена и сделайте в нем надрезы ножом. Всыпьте в надрезы соль и закопайте корни. Через некоторое время растение погибнет.

Если сорняк не исчезнет после первого раза, то эту обработку можно проводить несколько раз за лето. Чтобы хрен не разрастался, в течение лета обрывайте листья.