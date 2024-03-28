Відпадуть самі по собі: як швидко позбутися лишайників та моху на деревах

Якщо ви помічали на своїх деревах зелений наліт, то це погана ознака. Від такого моху треба обов’язково позбуватися, якщо не хочете, щоб дерево повністю зіпсувалося.

Мох має високу вологість на деревах. Втім він чи лишайник шкоди великої не завдасть, але це стосується виключно кількох невеличких плям. Та якщо зелені нарости повністю покрили стовбур дерева, то треба негайно вживати певних заходів.

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Як позбутися моху та лишайників з дерева

Проводити обробку від лишаїв треба на початку весни – у березні. Є кілька перевірених народних методів, які справді допомагають. Однак важливо процедуру робити ще до того, коли на дереві з’являться бруньки, оскільки рослину можна вбити.

Городники радять залізний купорос від моху на деревах. За їхніми словами, це один з найнадійніших засобів. Приготуйте розчин на основі 5% купоросу (500 грамів на 10 літрів води) та обробіть ним стовбур та скелетні гілки. Через тиждень лишайники й мох відпадуть.



Моху та лишайників можна легко позбутися / Фото Pexels

Залишки зішкребіть вручну дерев’яною лопаткою. Також можете обробити землю під деревом, оскільки залізний купорос здатен знищити всілякі захворювання ґрунту.

Є ще один метод, який позбавить дерева від моху. Візьміть 1 кілограм солі, 2 кілограми деревної золи та 2 шматки натертого господарського мила. Всі ці інгредієнти змішайте між собою та змастіть розчином стовбури. Після того, як мох відвалиться, залишки теж варто прибрати, а потім побілити дерева.

Для побілки 2 кілограми гашеного вапна розведіть в 10 літрах води або ж можете купити вже готову суміш. Рівномірно нанесіть на стовбур дерева. Побілку треба проводити, коли на вулиці сонячно й сухо.