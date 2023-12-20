Якщо у вашій коморі чи у шафі завелися надокучливі комахи, вам потрібно якомога швидше вжити усіх заходів, щоб позбутися їх, адже інакше доведеться розпрощатися з улюбленим одягом. Переконайтеся, що ви знаєте про способи боротьби із комахами.

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Визначте тип молі

Вдома ви скоріше за все можете зіштовхнутися із одним із двох типів молі: білизняною або ж коморовою. І ці комахи шукають поживу у різних частинах вашого дому. Коморова міль зазвичай ховається у продуктових шафах та полюбляє ласувати пластівцями, крекерами, рисом та іншими сухими продуктами. Натомість білизняна міль може зіпсувати ваш одяг, і шукати її слід у шафі.

Розпочніть прибирання

Якщо ви намагаєтеся позбутися молі, перше, що вам потрібно зробити – так це викинути усе сміття. А також – усю потенційно заражену їжу. Якщо ж вам доводиться мати справу з білизняною міллю, вам потрібно почати з прання усієї білизни. Для цього використовуйте гарячу воду та дієвий мийний засіб, а після цього висушіть за середніх чи високих температур.

Ще одним варіантом очищення одягу від молі може бути хімчистка. І на кухні, і в шафі вам потрібно пропилососити усе: підлогу, стіни, килими, плінтуси. Ви й не уявляєте, в яких несподіваних місцях може ховатися міль.



Для початку потрібно вимити усі полиці / Фото Pexels

Зрештою, ретельно вимийте полиці шафи та стіни сумішшю мильної води. Також ви можете протерти заражені поверхні сумішшю, створеною з рівної кількості білого оцту та води.

Загорніть одяг

Якщо ви використовуєте проти молі нафталін – це зовсім не найкращий спосіб, адже багато експертів вважають. що хімічні речовини у ньому є небезпечними для здоров'я. Натомість краще буде просто прибрати увесь вразливий верхній одяг у герметичні пакети або коробки.

А у продуктових шафах намагайтеся тримати продукти у скляній або ж твердій пластиковій тарі, через яку міль не зможе проникнути.