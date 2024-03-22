На жаль, незручності можуть приносити навіть найдорожчі пари туфель та кросівок. На зручність може впливати і форма виробу, і устілка, і підйом. Окрім того, варто враховувати і особливості вашої шкіри.

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Лайфхаки від натирання мозолів

Якщо вам натерла ноги нова пара не надто зручного взуття, ви можете скористатися одним із найпростіших способів усунення проблеми – жирним кремом чи батером для тіла. Ви можете придбати спеціальний крем для ніг, або ж, якщо у вас вдома є звичайний крем, що містить у складі олії, він також добре спрацює.

Ось як його потрібно використовувати – за 5 – 10 хвилин до виходу вам потрібно нанести засіб на пальці, п'яти та ступні. Крем розподіліть рівномірно та дайте йому увібратися у шкіру. А після цього ви можете вже сміливо взуватися та йти у справах. Зважайте на те, що цей лайфхак буде працювати і з закритим, і з відкритим взуттям.

А якщо ви маєте більше часу, ви можете спробувати інший лайфхак – відпарювання взуття. Якщо вам дозволяє матеріал, ви можете закип'ятити воду, а після цього вдягнути щільні рукавички та потримати свою пару взуття над паром. Вона також має заходити і всередину.

Коли ваше взуття трохи охолоне, ви можете розносити його у шкарпетках. Також ви можете заздалегідь наклеїти пластир на місця, що можуть викликати проблеми – зазвичай це мізинці та задня частина ноги. Так ви перевірите, чи зручне взуття, і водночас не наживете собі нових мозолів.



Взуття можна трохи розносити / Фото Pexels

Наступний спосіб не тільки простий, але і дешевий – ви можете покласти лід чи дуже холодну воду у зіп-пакет, а потім поставити його у взуття. Цей простий спосіб допоможе збільшити пару вашого взуття.