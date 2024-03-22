К сожалению, неудобства могут приносить даже самые дорогие пары туфель и кроссовок. На удобство может влиять и форма изделия, и стелька, и подъем. Кроме того, стоит учитывать и особенности вашей кожи.

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Лайфхаки от натирания мозолей

Если вам натерла ноги новая пара не слишком удобной обуви, вы можете воспользоваться одним из самых простых способов устранения проблемы – жирным кремом или батером для тела. Вы можете приобрести специальный крем для ног, или, если у вас дома есть обычный крем, содержащий в составе масла, он также хорошо сработает.

Вот как его нужно использовать – за 5 – 10 минут до выхода вам нужно нанести средство на пальцы, пятки и ступни. Крем распределите равномерно и дайте ему впитаться в кожу. А после этого вы можете уже смело обуваться и идти по делам. Учитывайте то, что этот лайфхак будет работать и с закрытой, и с открытой обувью.

А если у вас есть больше времени, вы можете попробовать другой лайфхак – отпаривания обуви. Если вам позволяет материал, вы можете вскипятить воду, а после этого надеть плотные перчатки и подержать свою пару обуви над паром. Она также должна заходить и внутрь.

Когда ваша обувь немного остынет, вы можете разносить ее в носках. Также вы можете заранее наклеить пластырь на места, что могут вызвать проблемы – обычно это мизинцы и задняя часть ноги. Так вы проверите, удобна ли обувь, и одновременно не наживете себе новых мозолей.



Обувь можно немного разносить / Фото Pexels

Следующий способ не только простой, но и дешевый – вы можете положить лед или очень холодную воду в зип-пакет, а затем поставить его в обувь. Этот простой способ поможет увеличить пару вашей обуви.