Про мух можна забути: цей елементарний засіб прожене їх геть

Мухи – це шкідники, позбутися яких особливо важливо. Вони дзижчать, переносять на лапах бруд, а іноді можуть навіть кусати. А ось як їх позбутися, знають далеко не всі.

Вже незабаром настане літо, а це значить, що наближається не тільки сонце, відпочинок та тепло, але й засилля мух, позбутися яких часом буває дуже непросто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як позбутися мух у домі?

Дзижчання мух може здаватися неприємністю, та все ж дрібною – проте небезпека від мух значно більша. Зважайте, що ці комахи кружляють навколо кухні, сідають на свіжі фрукти, залишки їжі та сміттєві баки. І це вже не просто питання комфорту – мухи можуть легко переносити шкідливі бактерії, зокрема й сальмонелу чи кишкову паличку.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

На щастя, вам не потрібно купувати дорогі й хімічні засоби для того, аби розібратися з мухами у себе вдома. Це можна досить легко зробити й з народними засобами. А причина, чому не варто відразу ж хапатися за спреї та аерозолі, полягає у тому, що вони часто містять токсичні речовини та мають різкий запах.

У замкнутих просторах часте використання таких засобів може призвести до виникнення алергічних реакцій, подразнення слизової, головного болю, а у деяких людей – навіть до отруєння.



Мух з дому потрібно проганяти / Фото Pexels

Натомість ефірні олії – це народний метод, який працює проти мух досить добре. Є кілька запахів, які мухам особливо не подобаються; наприклад, кілька крапель м'ятної олії, лавандової чи евкаліптової – і мухи навіть не наблизяться до вашої оселі.

Оцет та рідина для миття посуду – це ще один простий засіб, який може захистити вашу оселю від небажаних комах. Все, що потрібно зробити – це налити у мисочку трохи яблучного оцту, а після цього додати трохи мийного засобу та залишити у місцях, де комах помічаєте особливо часто.

До речі, на кухні небажаними гостями можуть стати не тільки мухи, але й жучки у крупах. Раніше ми вже розповідали, як прогнати жучків з рису, аби вони не зіпсували його.

А якщо ви полюбляєте апельсини чи інші цитрусові, не поспішайте викидати шкірки. Виявляється, вони для мух також можуть стати неприємним сюрпризом.

Ось ще кілька засобів, які можна використати, аби відігнати комах від дому: