У домі можуть завестися шкідники, якщо не підтримувати у ньому постійну чистоту і порядок. І мовиться тут не тільки про тарганів, але і про звичайнісіньких мурах, які часто оселяються у людських житлах. Через те, що ці комахи такі маленькі і їх надзвичайно багато, вивести їх іноді зовсім непросто.

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Як позбутися мурах у домі

Найчастіше мурах можна зустріти у приватних будинках чи у квартирах на першому поверсі. Потрапити до помешкання вони можуть через будь-який отвір – щілинку у стіні, дверний отвір чи вікно. І для того, щоб позбутися мурах, вам потрібно насамперед перегородити їхній шлях до вашого житла.

Також візьміть за звичку кожного дня мити підлогу із використанням мийного засобу, а також протирати поверхні столів, підвіконь та різноманітних тумбочок. Ви можете спробувати використати і деякі спеціальні засоби, які призначені для того, щоб травити мурах. Та використовувати їх варто дуже обережно, а у випадку, якщо у домі є дитина або домашній улюбленець, краще замінити цей метод на якісь інші, нехімічні засоби.

Перше, що ви маєте зробити – це почати стежити за мурахами та з'ясувати, звідки вони повзуть. Після того, як ви знайдете і знищите мурашник, ви зможете легко позбутися залишків мурах у квартирі.



Мурах можна легко вивести з дому / Фото Pexels

Використайте оцет

Позбутися мурах вам може допомогти суміш білого оцту та води. Вам потрібно змішати ці два інгредієнти та залити отриману рідину в пульверизатор. Після цього обприскайте нею шлях, яким зазвичай мурахи потрапляють до вашого будинку. Також ви можете використовувати суміш для регулярного миття поверхонь та підлоги.

Візьміть апельсин

Для того, щоб використати цей спосіб, вам варто зберегти кілька шматочків апельсинової шкірки та приблизно 120 мілілітрів теплої води. Цю суміш вилийте на мурашник після того, як знайдете його.

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Вода з милом

Ще один простий, але надзвичайно дієвий спосіб боротьби із мурахами – це звичайне мило. Вам потрібно змішати рідке мило та воду у однакових кількостях та з пульверизатора обприскати і мурах, і їхній шлях до мурашника.