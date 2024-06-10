Після того, як всього кілька комах потрапить до вашого дому і знайде там вологу, чи викинуті продукти, які можуть стати поживою, вони залишають по собі феромонний слід, і за кілька днів ціла мурашина сім'я вже тут як тут. Та Поради 24 розповідають, як розібратися із цією напастю без використання магазинних хімікатів.

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Загальні кроки для виведення мурах

Перед тим, як братися до локальних засобів розв'язання проблеми, потрібно подумати про кілька речей, які також допоможуть, і на які потрібно обов'язково звернути увагу.

Прибирання. Для того, щоб мурахи не могли знаходити собі багато їжі, оселю потрібно підтримувати у чистоті. Регулярно прибирайте крихти та залишки після прийомів їжі.

Для того, щоб мурахи не могли знаходити собі багато їжі, оселю потрібно підтримувати у чистоті. Регулярно прибирайте крихти та залишки після прийомів їжі. Герметизація. Закривайте усі можливі входи до вашої квартири для мурах – тріщини, щілини у вікнах та дверях.

Закривайте усі можливі входи до вашої квартири для мурах – тріщини, щілини у вікнах та дверях. Позбутися вологості. Якщо у вас вдома є якісь протікання, конденсат біля вікон – це все може стати місцями дислокації мурах, тож тут також потрібно розв'язати проблему.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Народний засіб від мурах

Щойно ви помітили мурах у своєму домі, не варто відкладати боротьбу із ними у дальній ящик, адже пізніше витравити їх буде вже складніше. Та використовувати хімію для боротьби із мурахами в домі – не найкращий варіант.



З мурахами можна боротися народними засобами / Фото Pexels

Втім, є народний засіб, який може стати вам у пригоді. Для нього вам потрібні:

варення чи цукровий сироп;

0,5 чайної ложки борної кислоти;

1 чайна ложка дріжджів.

Всі ці елементи вам потрібно перемішати та попідсипати у ті місця, де ви помічали мурах. Щойно комахи спробують частування, вони відразу ж загинуть.