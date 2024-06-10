После того, как всего несколько насекомых попадет в ваш дом и найдет там влагу, или выброшенные продукты, которые могут стать пищей, они оставляют после себя феромонный след, и через несколько дней целая муравьиная семья уже тут как тут. Но Porady 24 рассказывают, как разобраться с этой напастью без использования магазинных химикатов.

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Общие шаги для выведения муравьев

Перед тем, как браться за локальные средства решения проблемы, нужно подумать о нескольких вещах, которые также помогут, и на которые нужно обязательно обратить внимание.

Уборка. Для того чтобы муравьи не могли находить себе много пищи, дом нужно поддерживать в чистоте. Регулярно убирайте крошки и остатки после приемов пищи.

Для того чтобы муравьи не могли находить себе много пищи, дом нужно поддерживать в чистоте. Регулярно убирайте крошки и остатки после приемов пищи. Герметизация. Закрывайте все возможные входы в вашу квартиру для муравьев – трещины, щели в окнах и дверях.

Закрывайте все возможные входы в вашу квартиру для муравьев – трещины, щели в окнах и дверях. Влажность. Если у вас дома есть какие-то протечки, конденсат у окон – это все может стать местами дислокации муравьев, поэтому здесь также нужно решить проблему.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Народное средство от муравьев

Только вы заметили муравьев в своем доме, не стоит откладывать борьбу с ними в дальний ящик, ведь позже вытравить их будет уже сложнее. И использовать химию для борьбы с муравьями в доме – не лучший вариант.



С муравьями можно бороться народными средствами / Фото Pexels

Впрочем, есть народное средство, которое может вам пригодиться. Для него вам нужны:

варенье или сахарный сироп;

0,5 чайной ложки борной кислоты;

1 чайная ложка дрожжей.

Все эти элементы вам нужно перемешать и подсыпать в те места, где вы замечали муравьев. Как только насекомые попробуют угощение, они сразу погибнут.