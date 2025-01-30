Усунути неприємні запахи вдома можна завдяки ефективним способам, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Гарний запах в кімнатах налаштує на атмосферу затишку.

Читайте також Захищають дім від лихого ока та залучають багатства: тримайте ці трави вдома

Суміш цитрусів й трав

Щоб наповнити дім свіжим ароматом, потрібно скористатися цитрусовими й травами. Зробити розчин дуже просто. Вам необхідно взяти скибочки лимона, апельсина та лайма та запашні трави (базилік, лаванду чи м’яту).

Помістіть всі інгредієнти в каструлю й залийте її водою, доведіть до кипіння, а тоді скрутіть вогонь й на деякий час залишіть кипіти на слабкому вогні. Приємний аромат від цього варива пошириться на всі кімнати. Час від часу цей вміст можна розігрівати.

Спеціальні ароматизатори

Наповнити оселю приємним запахом можна завдяки ароматизованим свічкам, різним дифузорам чи ароматизаторам.

Від запаху домашніх улюбленців можуть допомогти спеціальні спреї, які продаються в зоомагазинах. Втім, такий засіб можна зробити вдома самостійно. У пляшку з розпилювачем налийте 2 склянки дистильованої води, 30 крапель ефірної олії апельсина та 1 столову ложку харчової соди.

Цей засіб можна розпилювати на місця, де зберігаються погані запахи від тканин чи просто в повітрі.



Придбайте додому ароматизовані свічки / Фото Pexels

Запах від свіжих чи сушених квітів

Наповнить кімнату приємними ароматами букет свіжих квітів. Для ароматизації простору підійдуть навіть сухоцвіти. А от свіжості ванній надасть лаванда чи евкаліпт.

Пам’ятайте про те, що для того, щоб вдома не турбували неприємні запахи – періодично провітрюйте приміщення, відчиняйте вікно перед сном та вікно на кухні після приготування їжі, особливо після смаження.