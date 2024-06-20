Сморід з холодильника може йти навіть через неправильне зберігання продуктів. Найчастіше це стосується м’яса, риби та ковбаси. Найкраще їх тримати в пакеті чи контейнері, аби не давати їм доступ до повітря. Також не рекомендовано залишати відкритою консервацію та не ставити їжу в тарілках.

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Як прибрати сморід з холодильника

Насамперед холодильник треба помити за допомогою звичайних миючих засобів чи побутової хімії. Також допомагають підручні засоби.

Перекис водню

Стінки холодильника можете обробляти перекисом водню. Розчин розпорошіть по всій поверхні, а через 3 хвилини витріть насухо рушником.

Оцет

Оцет з водою у співвідношення 1:8 варто застосовувати для усунення неприємного запаху. Цим розчином треба протерти всі полички в холодильнику.



Сморід з холодильника можна легко прибрати / Фото Pexels

Харчова сода

Використовуйте для усунення поганого запаху звичайну харчову соду. Найкраще вона підходить у тих випадках, коли з холодильника треба прибрати тухлий запах.

4 ложки соди змішайте з водою до кашоподібного стану. Суміш нанесіть за допомогою губки та залишіть на 30 хвилин, а після цього добре вимийте холодильник.

Нашатирний спирт

Різкий запах з холодильника забирає нашатирний спирт. Він також добре розчиняє жир та вбиває мікроби. Однак його варто застосовувати лише після того, коли холодильник оброблений оцтовим розчином.

Кілька крапель спирту змішайте у воді, змочіть в розчині ганчірку та ретельно протріть полиці та ящики холодильника. Фахівці рекомендують після миття нашатирним спиртом, залишити холодильник провітрюватися на цілу ніч.

Кава

Якщо ж запах у холодильнику не сильно виражений, то скористайтеся натуральним поглиначем запаху – кавою. Поставте на ніч склянку із зернами в холодильник, а на ранок вже не буде ніякого поганого запаху.