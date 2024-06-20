Вонь из холодильника может идти даже из-за неправильного хранения продуктов. Чаще всего это касается мяса, рыбы и колбасы. Лучше всего их держать в пакете или контейнере, чтобы не давать им доступ к воздуху. Также не рекомендуется оставлять открытой консервацию и не ставить еду в тарелках.

Читайте также Волшебные трюки, которые удивят: как избавиться от плесени на окнах

Как убрать вонь из холодильника

Прежде всего холодильник надо помыть с помощью обычных моющих средств или бытовой химии. Также помогают подручные средства.

Перекись водорода

Стенки холодильника можете обрабатывать перекисью водорода. Раствор распылите по всей поверхности, а через 3 минуты вытрите насухо полотенцем.

Уксус

Уксус с водой в соотношении 1:8 следует применять для устранения неприятного запаха. Этим раствором надо протереть все полочки в холодильнике.



Вонь из холодильника можно легко убрать / Фото Pexels

Пищевая сода

Используйте для устранения плохого запаха обычную пищевую соду. Лучше всего она подходит в тех случаях, когда из холодильника надо убрать тухлый запах.

4 ложки соды смешайте с водой до кашеобразного состояния. Смесь нанесите с помощью губки и оставьте на 30 минут, а после этого хорошо вымойте холодильник.

Нашатырный спирт

Резкий запах из холодильника убирает нашатырный спирт. Он также хорошо растворяет жир и убивает микробы. Однако его следует применять только после того, когда холодильник обработан уксусным раствором.

Несколько капель спирта смешайте в воде, смочите в растворе тряпку и тщательно протрите полки и ящики холодильника. Специалисты рекомендуют после мытья нашатырным спиртом, оставить холодильник проветриваться на целую ночь.

Кофе

Если же запах в холодильнике не сильно выражен, то воспользуйтесь натуральным поглотителем запаха – кофе. Поставьте на ночь стакан с зернами в холодильник, а на утро уже не будет никакого плохого запаха.