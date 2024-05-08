Попелиця зникне з троянд та смородини: ось як приготувати домашній відлякувач

Попелиця може стати справжньою проблемою для багатьох садівників. Але її можна позбутися, якщо знати правильні способи.

Чимало дачників турбуються через попелицю та шкоду, яку вона наносить рослинам. Та існує досить простий і дієвий спосіб, який допоможе її позбутися, і для нього вам навіть не знадобиться витрачати багато грошей чи зусиль.

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Як відлякати попелицю

Існує один аптечний засіб, який дуже часто використовують садівники і городники, коли мовиться про відлякування шкідників та підживлення рослин – і це нашатирний спирт. Він допоможе вам позбутися і попелиці, яка дуже часто насідає на троянди та ягідні кущі, і особливо сильно від неї може постраждати смородина.

Для того, щоб обробити кущі нашатирним спиртом, вам потрібно підготувати спеціальний розчин. Розведіть у невеликій кількості води 2 столові ложки нашатирного спирту та столову ложку рідкого мила. Замість нього ви можете використати також і рідкий мийний засіб.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Суміш потрібно залити у 8 – 10 літрів теплої води та ретельно перемішати. Після цього отриманим розчином вже можна обприскувати троянди та смородину. Робити це обов'язково потрібно знизу вгору, і найкраще для цього використовувати спеціальний обприскувач.



Попелиця може зіпсувати кущі троянд / Фото Pexels

І всього один цей бюджетний засіб – це все, що вам потрібно для того, щоб захистити ваші кущі від попелиці.