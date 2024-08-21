Попелиць вирощують мурахи заради отримання медяної роси, яку вони забирають до свого гнізда для годування членів колонії. Боротися з мурахами та попелицями часом завдання не досить просте, але якщо знати певні хитрощі, то з проблемою можна впоратися.

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Насамперед треба прогнати з городу мурах. Чим менше їх буде, тим з більшою ймовірністю ваші рослини оминатиме попелиця.

Як позбутися мурах з городу

М’ята

Рослина має сильний запах, який відлякує мурах та попелиць. Висаджуйте її рандомно біля рослин, щоб створити певний бар’єр.

Лаванда

Ця рослина приємно пахне, але відлякує своїм запахом мурах та попелиць. Вирощуйте її на клумбах чи в горщиках.

Пижмо

Дачники вже знають, що ця рослина-репелент дозволяє відлякувати комах. Використовуйте її як мульчу чи додавайте в компост.

Окрім рослин, можете скористатися ще кількома дієвими інгредієнтами – кавовою гущею, цитрусовими та корицею.

Кавова гуща

Вона сприяє детоксикації ґрунту, тож здатна відлякати деяких комах завдяки своєму сильному аромату.



Від попелиці позбавляє кавова гуща / Фото Unsplash

Цитрусові

Використовуйте шкірки лимонів чи апельсинів, оскільки вони мають сильний запах, який зможе легко відлякати мурах.

Кориця

У ній містяться антисептичні та репелентні властивості, які чудово допомагають боротися з мурахами та попелицею.

Садівники кажуть, що навіть регулярне змивання водою попелиць, які сидять на листках рослин – зменшує їхню кількість. Втім пам’ятайте, що не всі мурахи є шкідниками. Вони відіграють важливу роль в екосистемі: допомагають аерувати ґрунт, боротися зі шкідниками та сприяти колообігу поживних речовин.