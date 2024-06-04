Попелиці більше не буде: мильний розчин врятує рослини від шкідників

Попелиця - шкідливий вид комах, з якими найчастіше стикаються садівники. Вони паразитують на листях, пагонах, висмоктують соки та послаблюють рослини. З’являються саме на початку літа, тому від них слід швидко позбавитися.

Побороти їх можна завдяки обприскуванню різними розчинами та відварами. Вони ефективні та одразу після застосування зможуть вбити шкідників. А ще вони натуральні, тож зберігають врожай без спричинення шкоди здоров’ю людини.

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Як приготувати мильний розчин для обприскування

Настоянка з полину та мила

200 грамів полину подрібніть та помістить суміш в банку з 1 літром води. Цей розчин треба тримати в темному місці добу. Після цього настоянку процідіть та додайте рідке чи господарське мило. Цим розчином можна полити уражені рослини.



Попелиця негативно впливає на рослини / Фото Unsplash

Розчин з попелу та мила

2 стакани попелу залийте 1 літром окропу. Коли розчин охолоне, розведіть в 5 літрах води та додайте мило.

Розчин з соди та мила

В 1 літрі води розведіть 1 столову ложку соди та рідкого мила. Цей розчин є популярним в боротьбі зі шкідниками. Будь-яким з цих розчинів обприскайте рослини.

У боротьбі з попелицею використовувати можна рідке мило та господарське. Єдина відмінність лише у пропорціях. На 300 грамів господарського мила треба 10 літрів води, а для рідкого – 150 мілілітрів.