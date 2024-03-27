Щурів у саду більше не буде: як їх відлякати раз і назавжди

Щури – непрохані гості в саду та будинку. З ними важко боротися, бо часом різні методи ніяк не допомагають. Вони люблять їжу з саду, корм для тварин, який ви залишаєте надворі чи відкритий смітник.

Однак є одна річ, яку щури дуже не люблять і саме це допоможе їх відлякати раз і назавжди. Один садівник зазначив, що щурам не подобається сира цибуля.

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Як позбутися від щурів

За його словами, він знайшов щурячу нору, засипав всередину порізану сиру цибулю та засипав її землею. Садівник розповів, що впродовж кількох днів з’являлися нові діри, бо щурі вже не хотіли вилазити з попередньої, тоді нові нірки він теж засипав цибулею.

Кілька днів таких старань і щурі покинули земельну ділянку. Цибуля є дешевим овочем, тож поки ще немає урожаю, її можна купити за копійки.

Виявляється, щурі дуже не люблять цибулевий запах, тому одразу тікають з таких місць. Буває й так, що в саду живе ледь чи не ціла їхня армія, тому краще буде, якщо ви біля нірок посадите цибулю, часник чи цибулю порей.



Методи, які допомагають позбутися щурів / Фото Pexels

Щурі також дуже не люблять олію перцевої м’яти. Змочіть в олії вату та занурте в нірку. Щоб гризуни надовго не затрималися, міняйте свіжу вату кожних 3 дні.

Ці способи є гуманними, оскільки щурі будуть просто тікати. А от лавровий лист для них є смертельним. Вони будуть його їсти, але для щурів він є отруйним.

Спробуйте два попередні способи для боротьби з гризунами, які за словами садівників, справді здатні допомогти та відлякати щурів з ділянки назавжди.