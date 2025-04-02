Розпорошіть це на грядках навесні: слимаки навіть не підповзуть

Слимаки – це вічна проблема садівників. Боротися з ними непросто, і вони можуть з'їсти значну частку урожаю.

Слимаки на городі – біда для дачника. Вони не тільки неприємні, але й поїдають полуницю, огірки, салат та помідори, а також деякі квіти, повідомляє 24 Канал. На щастя, всього один елементарний засіб може впоратися з ними без особливих проблем.

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Як позбутися слимаків на городі дуже швидко?

Є кілька народних засобів, що можуть бути корисними у боротьбі зі слимаками. Щонайменше, ви можете використовувати звичайнісіньку кавову гущу – нею потрібно посипати ділянки на городі, де шкідників найбільше.

Слимаки ненавидять каву, і така "їжа" їх тільки відлякає. Так само працює і попіл – він є подразником для слимаків, і тому шкідники намагаються уникати ділянок, де його помітять.

Ефективною чимало городників вважають і яєчну шкаралупу – її потрібно перемолоти на крихту чи просто розтовкти на маленькі шматочки, аби залишалися гострі краї. Тоді висипте шкаралупу навколо рослин. Слимаки, коли заповзатимуть всередину, будуть отримувати рани, і більше не повертатимуться.

До речі, часто неприємностей на дачі завдають також птахи, які влаштовують гнізда у невдалих місцях. Раніше ми вже розповідали, як з цим можна боротися.

А деякі городники підходять до знищення слимаків більш вигадливо – та створюють пивні пастки. Для цього потрібно взяти звичайну банку чи пластиковий стаканчик та наповнити їх пивом. Приманку поставте на грядках. Шкідники заповзуть всередину місткості, а тоді просто потонуть в напої.

Окрім того, ефективним способом боротьби зі слимаками вважається посипання грядок сіллю. Та з цим способом варто бути неймовірно обачними – зважайте, що сіль вплине не тільки на шкідників, але й на якість вашого ґрунту та не те, чи ростимуть на ньому потім рослини.



Слимаків можна легко прогнати з городу / Фото Pexels

Розсипати сіль можна тільки на доріжках – якщо слимаки наштовхнуться на неї, вони отримають зневоднення та помруть.

Але серед усіх цих варіантів є ще два, які особливо виділяються.

Як відлякати слимаків морськими водоростями?

Морські водорості – це засіб, що не тільки покращить ваш ґрунт, вони також є природним репелентом для слимаків. Слимаки в основному складаються з води, і високий вміст солі у водоростях не дозволить їм пройти через них, навіть якщо з іншого боку водорості є їжа. Помістіть порошок з морських водоростей чи самі водорості навколо рослин, і тоді жоден слимак до них не добереться.

У суху погоду свіжі водорості висихають та стають грубими, і це ще більше зашкодить слимакам.

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Як вигнати слимаків часниковою водою?

Ще один перевірений і ефективний засіб від слимаків – це часникова вода. Це може здаватися дивним, та равлики реагуватимуть на сірку, яка міститься в часнику, а також має надзвичайно різкий запах.

Компоненти часнику є помірно токсичними для слимаків, а різкий запах дратуватиме равликів та збиватиме їх з пантелику. Для приготування настою помістіть дві головки часнику у велику каструлю та варіть кілька хвилин, поки він не стане м'яким. Дайте воді охолонути та розбавте 2 столові ложки розчину у 5 літрах води. Після цього обприскуйте рослини з пульверизатора.