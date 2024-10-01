Шкідники люблять вогкість, бруд та воду, а ще крихти їжі, яку ви можете залишити на столі, пишуть Поради 24. Щоб якнайшвидше вигнати з оселі, треба зробити генеральне прибирання та застосувати кілька лайфхаків, які їх злякають.

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Спрей від тарганів

Помітивши хоч одного таргана на кухні – одразу бийте на сполох, бо це означатиме, що в оселі їх може бути кілька. Треба повністю вимити меблі та шафки з ящиками. Таргани в кутку можуть мати гнізда в тих місцях, де стоять крупи чи інша їжа, тож якщо ви їх виявите, то одразу обробіть інсектицидом.

Також варто спреєм від тарганів збризкати щілини між шафками та стіною, оскільки в темних місцях вони найбільше скупчуються.Засобом від тарганів обробіть плінтуси, а також каналізаційні та вентиляційні отвори.

Борна кислота

Щоб швидко позбутися від тарганів, борну кислоту краще купляти у вигляді порошку. Насипте її в ті місця, де найчастіше помічаєте шкідників. Борна кислота для тарганів є отруйною, тож швидко їх вб’є. Також можна приготувати приманку, змішавши сирий яєчний жовток зі столовою ложкою борної кислоти. Вилийте вміст в маленьку кришку та поставте біля смітника.



Ефективні поради, які здатні вивести тарганів / Фото Pexels

Діатомова земля

Чудово бореться зі знищенням тарганів діатомова земля, яку треба розсипати в місцях, де ви їх найчастіше бачили. Речовина, яку отримують зі скам'янілих решток мікроскопічних водних організмів вбиває тарганів, зневоднюючи їх.

Дехто навіть радить змішати діатомову землю з борошном чи какао-порошком або ж змішати з водою та використовувати у вигляді спрею.

Нашатирний спирт або оцет

Спирт має дуже сильний та різкий запах, тож відчувши його, таргани втечуть з кухні та більше не повертатимуться. Нашатир треба додати у воду та вимити нею підлогу, а також протерти поверхні й плінтуси.

Аналогічну дію має звичайний столовий оцет. Його також треба розбавити з водою та протерти розчином всі поверхні, щоб створити для тарганів на кухні поганий запах, який вони дуже не люблять.

Сода

Харчова сода теж є ефективною та здатна вивести тарганів з квартири. Потрібно нарізати кубиками цибулю та посипати содою. Запах цибулі буде їх приваблювати, а сода їх знищить.

Після цих лайфхаків важливо підтримувати в оселі чистоту, змітати всі крихти зі столу та слідкувати за тим, щоб на підлозі не було жодних шматочків їжі, бо бруд та неприбрана кухня в майбутньому їх приваблять знову.