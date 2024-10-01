Вредители любят сырость, грязь и воду, а еще крошки пищи, которую вы можете оставить на столе, пишут Porady 24. Чтобы как можно быстрее выгнать из дома, надо сделать генеральную уборку и применить несколько лайфхаков, которые их испугают.

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Спрей от тараканов

Заметив хоть одного таракана на кухне – сразу бейте тревогу, потому что это означает, что в доме их может быть несколько. Надо полностью вымыть мебель и шкафчики с ящиками. Тараканы в углу могут иметь гнезда в тех местах, где стоят крупы или другая пища, поэтому если вы их обнаружите, то сразу обработайте инсектицидом.

Также стоит спреем от тараканов сбрызнуть щели между шкафчиками и стеной, поскольку в темных местах они больше всего скапливаются.Средством от тараканов обработайте плинтусы, а также канализационные и вентиляционные отверстия.

Борная кислота

Чтобы быстро избавиться от тараканов, борную кислоту лучше покупать в виде порошка. Его насыпьте в те места, где чаще всего замечаете вредителей. Борная кислота для тараканов является ядовитой, поэтому быстро их убьет. Также можно приготовить приманку, смешав сырой яичный желток со столовой ложкой борной кислоты. Вылейте содержимое в маленькую крышку и поставьте возле мусорника.



Эффективные советы, которые способны вывести тараканов / Фото Pexels

Диатомовая земля

Прекрасно борется с уничтожением тараканов диатомовая земля, которую надо рассыпать в местах, где вы их чаще всего видели. Вещество, которое получают из окаменелых остатков микроскопических водных организмов убивает тараканов, обезвоживая их.

Некоторые даже советует смешать диатомовую землю с мукой или какао-порошком или смешать с водой и использовать в виде спрея.

Нашатырный спирт или уксус

Спирт имеет очень сильный и резкий запах, поэтому почувствовав его, тараканы убегут из кухни и больше не будут возвращаться. Нашатырь надо добавить в воду и вымыть ею пол, а также протереть поверхности и плинтусы.

Аналогичное действие имеет обычный столовый уксус. Его также надо разбавить с водой и протереть раствором все поверхности, чтобы создать для тараканов на кухне плохой запах, который они очень не любят.

Сода

Пищевая сода тоже является эффективной и способна вывести тараканов из квартиры. Нужно нарезать кубиками лук и посыпать содой. Запах лука будет их привлекать, а сода их уничтожит.

После этих лайфхаков важно поддерживать в доме чистоту, сметать все крошки со стола и следить за тем, чтобы на полу не было никаких кусочков пищи, потому что грязь и неубранная кухня в будущем их привлекут снова.