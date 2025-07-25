Цвіль у ванній можна зупинити за лічені години: проблему вирішить одна рослина

Чи не в кожній ванній з поганою вентиляцією є помітними сліди від грибка, який з часом лише розростається по стелі, стінах та кутках. Позбутися від цвілі можна за допомогою кімнатної рослини, яку потрібно вирощувати саме у ванній кімнаті.

Фахівці зазначають, що цвіль у ванній можна зупинити за 12 годин завдяки рослині, яка відмінно бореться зі спорами, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як позбутися цвілі у ванній?

Цвіль у ванній кімнаті з’являється через постійне відкладання пари, відсутність якісної вентиляції та затяжну вологість. Усі чи чинники створюють гарні умови для розмноження спор.

Певною мірою відбілювач може допомогти, але він не завжди вирішує корінну проблему – вологу у повітрі. Саме тому господині беруться спочатку за покращення якості повітря.

Ні для кого не секрет, що певні кімнатні рослини дуже люблять вологе середовище, тому можуть чудово рости у ванній кімнаті. Вони здатні вбирати всю вологу, відповідно позбавляти ванну від цвілі.



Цвіль у ванній можна легко вивести / Фото Pexels

Найкращою рослиною для ванної кімнати вважається англійський плющ. Вазон здатен зменшити спори цвілі до 75% за 12 годин. Рослина добре росте при слабкому освітленні та не є вибагливою у догляді. Поливати плющ рекомендовано лише після того, як ґрунт висохне.

Альтернативою є бостонська папороть, яка є потужним природним осушувачем повітря. Рослина добре поглинає вологу через листя й постійно витягує зайву вологу з повітря у ванній кімнаті.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити пральну машину народними засобами.

Також підходять для ванної кімнати зміїні рослини. Вони не потребують особливого догляду, але чудово очищують повітря у кімнаті.