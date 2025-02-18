З часом ці плями накопичуються, тож їх стає важко видалити, а унітаз виглядає недоглянутим, пише 24 Канал. Не завжди відбілювач може впоратися з проблемою. У більшості випадків він лише маскує колір, але не очищає вапняний наліт.

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Чим відмити вапняний наліт

Фахівці знайшли зручну та доступну альтернативу, яка має набагато кращий ефект. Вам знадобиться звичайна таблетка для посудомийної машини. Її треба помістити в унітаз, залити теплою водою й дати настоятися 15 хвилин.

Після цього візьміть йоржик та почніть чистити вапняні плями, які мають зникнути за лічені секунди на ваших очах. Після миття змийте воду в унітазі.

Добре допомагає впоратися з нальотом звичайний оцет. Потрібно залити засіб в унітаз й залишити на ніч. До ранку оцтова кислота розчинить вапняний наліт, тож його можна буде легко видалити щіткою.



Вапняний наліт виводить таблетка для посудомийної машини / Фото Pexels

Окрім того, застосовують поєднання оцту й соди. Спочатку треба насипати соду в унітаз й залишити на кілька годин, а після цього залити оцет. Щипляча реакція допоможе розчинити відкладення.

У нагоді стане звичайна кока-кола. Її треба акуратно налити на стінки унітаза й залишити на 30 хвилин. Газована вода чудово розчиняє наліт й добре змивається водою.

Також можна насипати в унітаз два пакетики лимонної кислоти, а один розчинити в бачку. Залишіть засіб діяти на 3 години. За цей час він ефективно розм’якшить більшу частину вапняного нальоту, а далі все потрібно почистити щіткою чи наждачним папером.