З часом ці плями накопичуються, тож їх стає важко видалити, а унітаз виглядає недоглянутим, пише 24 Канал. Не завжди відбілювач може впоратися з проблемою. У більшості випадків він лише маскує колір, але не очищає вапняний наліт.

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Чим відмити вапняний наліт

Фахівці знайшли зручну та доступну альтернативу, яка має набагато кращий ефект. Вам знадобиться звичайна таблетка для посудомийної машини. Її треба помістити в унітаз, залити теплою водою й дати настоятися 15 хвилин.

Після цього візьміть йоржик та почніть чистити вапняні плями, які мають зникнути за лічені секунди на ваших очах. Після миття змийте воду в унітазі.

Добре допомагає впоратися з нальотом звичайний оцет. Потрібно залити засіб в унітаз й залишити на ніч. До ранку оцтова кислота розчинить вапняний наліт, тож його можна буде легко видалити щіткою.

Вапняний наліт виводить таблетка для посудомийної машини
Вапняний наліт виводить таблетка для посудомийної машини / Фото Pexels

Окрім того, застосовують поєднання оцту й соди. Спочатку треба насипати соду в унітаз й залишити на кілька годин, а після цього залити оцет. Щипляча реакція допоможе розчинити відкладення.

У нагоді стане звичайна кока-кола. Її треба акуратно налити на стінки унітаза й залишити на 30 хвилин. Газована вода чудово розчиняє наліт й добре змивається водою.

Також можна насипати в унітаз два пакетики лимонної кислоти, а один розчинити в бачку. Залишіть засіб діяти на 3 години. За цей час він ефективно розм’якшить більшу частину вапняного нальоту, а далі все потрібно почистити щіткою чи наждачним папером.