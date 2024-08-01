Білокрилки на капусті більше не буде: 5 народних методів, які знають не всі

Часто капусту атакує білокрилка – біла мошка, яка живе під листям капусти. Якщо її не прогнати, то вона зіпсує увесь урожай. Щоб не використовувати хімічні засоби, можна скористатися народними методами.

Метелик-шкідник любить вологу, тепло і дуже швидко розмножується. Комахи харчуються соками з нижнього листка, потім капуста починає жовтіти, згодом на ній з’являються чорні плями, а овоч стає непридатним для їжі.

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Від білокрилки страждає не лише капуста, але й помідори, огірки, кабачки, перець, баклажани та селера. Як тільки побачите білокрилку – починайте з нею боротися.

Однак комаха є підступною, бо може звикати до того, що мало б її вбивати, тому змінюйте різні засоби та проводьте обробку раз на 5 днів.

Чим бризкати білокрилку на капусті

Розчин молока, олії та соди

Змішайте 100 міліграмів рідкого мила, 100 міліграмів соняшникової олії, 1 столову ложку соди, 0,5 літрів молодка та 5 літрів води. Цим розчином треба обробити листя зі всіх боків.

Настій часнику

Подрібніть на терці 100 грамів очищених зубчиків часнику, залийте їх 0,5 літром води та дайте настоятися 5 днів. В одному літрі води розведіть 5 міліграмів отриманого настою та обприскуйте ним уражені рослини.



Використовуйте часник в боротьбі з білокрилкою / Фото Pexels

Розчин йоди та соди

До 1 літру води додайте 40 грамів мила, 1 чайну ложку йоду та 2 ложки соди. Перемішайте й доведіть об’єм чистою водою до 10 літрів. Отриманою сумішшю можете обробляти овочі.

Настій полину

3 столові ложки трави залийте 1 літром води та настоюйте 2 дні. Готовий розчин можете розпилювати на капусту.

Дігтярне мило

Позбутися можна не лише дорослих комах, але й личинок білокрилки. Спочатку змийте їх струменем води, а тоді у 0,5 літрах води розчиніть 3 столові ложки дігтярного мила й протріть листя губкою.