Захистіть дерева від мурах: дієві поради, які 100% працюють

На корі дерев часто можна помітити мурах, які здатні пошкодити плоди. Щоб позбутися від комах, не доведеться використовувати жодну хімію. Дієвими та ефективними є розчини, які можна зробити своїми руками.

Садівники не люблять мурах, бо вони здатні розносити по деревах грибкові, вірусні захворювання та попелиць, пише 24 Канал. Кілька екологічних способів є дієвими та результативними, тому варто спробувати їх на практиці, щоб переконатися в тому, що вони справді здатні утилізувати комах.

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Відвар полину

До 10 літрів води потрібно додати 300 грамів полину. Засобу потрібно дати настоятися добу, а тоді обробляти ним дерева з мурахами.

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Перешкода з тканини та олії

Для цього методу знадобляться трикотажні смужки, якими доведеться обв’язати стовбури дерев. Їх треба просочити олією та зав’язати на дереві. Олія відлякує комах, тому вони перестануть лізти, але коли тканина висохне, тоді ще раз потрібно додатково нанести нерафіновану олію.

Лляна олія та сода

Зробіть розчин на основі одного літра води, 30 грамів лляної олії та 5 грамів харчової соди. Готовим засобом потрібно обприскати дерева. Процедуру потрібно проводити двічі, щоб точно вивести шкідників.



Способи, які здатні вивести мурах з дерев / Фото Pexels

Часник

Цей спосіб відлякування дуже простий. Потрібно лише подрібнити часник та розкласти його навколо дерев. Зубчики мають дуже різкий запах, який віджене шкідників.

Крейда

Захистити дерева від комах можна за допомогою крейди. Потріть її й насипте на стовбур дерева. Мурахи почнуть мастити лапи в крейді, тому через слизьку поверхню не зможуть лазити по поверхні й залишать дерева.

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Пиво

У невеликі ємності розлийте пиво та розставте біля дерева. Напій привабить комах запахом, тому вони потраплять всередину, але не зможуть вибратися.