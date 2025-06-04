Як вберегти рослини від попелиці: через 3 хвилини паразити обсипаються

Попелиця є небезпечним шкідником, яка вражає рослини. Найчастіше дрібних паразитів можна помітити на квітах, які висмоктують соки з пагонів та листя. Попелиця послаблює рослини, переносить захворювання та виділяє речовини, які сприяють розвитку грибків.

У спекотну пору року попелиця може атакувати рослину за кілька днів, тому час від часу треба перевіряти їх на наявність шкідників, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси".

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Дачниця розповіла, що позбутися від паразитів можна дуже просто в домашніх умовах, навіть без дорогих хімікатів. Вона навела 3 приклади доступних засобів, які сама перевірила на практиці.

Шампунь від бліх

Городниця радить придбати звичайний шампунь від бліх для собак чи котів. У 5 літрах води треба розвести 2 столові ложки цього шампуню й ретельно обприскати рослину, не забуваючи про зворотну сторону листків. Засіб не є токсичним, тому можна бути без респіратора й рукавичок.



Від попелиці можна легко позбутися / Фото Pexels

Нашатир та молочна сироватка

Цей розчин чудово відганяє попелицю. Для засобу знадобиться 1 літр молочної сироватки й 2 столові ложки нашатирю. Усе це треба розвести в 10 літрах води. Городниця радить суміш використовувати одразу після приготування.

Олія та мило

Цей ефективний засіб добре прилипає до листя, тож забезпечує максимальний контакт зі шкідником. Для створення розчину потрібно 100 грамів господарського мила та 1 столова ложка рослинної олії. Усе це треба розвести в 10 літрах води й обприскувати засобом рослини.

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У своєму відеоролику городниця зазначила, що ці засоби справді мають ефект, тож вже через кілька хвилин після використання домашніх засобів, попелиця повідпадає з рослин.