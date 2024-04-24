Їх на городі більше не буде: як позбутися від слимаків раз і назавжди

Городники часто борються на грядках зі слимаками, які їдять листя, овочі та навіть ягоди. Щоб захистити від них врожай, варто скористатися кількома ефективними екологічними засобами.

Слиз равликів та слимаків псує рослину, на яку вони потрапляють. Масштаб проблеми може бути вражаючим, бо ці тварини є нічними, тож пожирають город в той час, коли ми цього не бачимо.

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Як позбутися від слимаків

Та якщо вдень вони під’їдають коріння, ховаючись у верхньому шарі ґрунту, то вночі слимаки виїдають дірки в листі та плодах, знищуючи всю рослину. Слизова доріжка, яку вони після себе залишають вже вранці вкаже вам на те, що на певних рослинах побував слимак.

Найкраще боротися зі шкідниками з травня до липня. Треба виполювати бур’яни, обкошувати ділянки, розпушувати ґрунт, адже саме ці місця є прихистком для слимаків.

Щоб прибрати слимаків, ви можете порозставляти у місцях їхнього скупчення мокрі ганчірки, куски шиферу, фанери та дощечки. Їм буде важко з цих пасток вибратися, тож таким чином ви механічно зможете прибрати їх з городу. Зібраних слимаків можна знищити у міцному соляному розчині чи залити крутим окропом.



Названо дієві способи, які допоможуть позбутися від слимаків / Фото Pexels

Приманки для слимаків

Приготуйте пастки з напоями, які люблять ці шкідники. Це може бути пиво, кефір, компот чи розчин з медом. Розлийте смаколики у плоскі блюдця, а вже наступного ранку знайдете всередині слимаків.

Також приманкою є шкірка грейпфрута. Зранку ви зможете зібрати урожай шкідників, які будуть сидіти під шкірками.

Поставте ввечері на грядку зволожену гілку чи капустяне листя. Наступного дня вони всі зберуться в одному місці, тож їх не треба буде шукати по всьому городі.

Чим відлякати слимаків

Равлики та слимаки дуже не люблять пахучі рослини, тому посадіть в міжряддях щавель, лаванду, розмарин, цибулю чи часник. Ці запахи змусять їх триматися подалі від вашого городу.

А ще слимаки чутливі до негашеного чи хлорного вапна. Пізно ввечері посипте грядки вапном. Візьміть 20 грамів на один квадратний метр. Однак посипати вапно треба лише в суху погоду.