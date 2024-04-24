Их на огороде больше не будет: как избавиться от слизней раз и навсегда

Огородники часто борются на грядках со слизнями, которые едят листья, овощи и даже ягоды. Чтобы защитить от них урожай, стоит воспользоваться несколькими эффективными экологическими средствами.

Слизь улиток и слизней портит растение, на которое они попадают. Масштаб проблемы может быть впечатляющим, потому что эти животные являются ночными, поэтому пожирают огород в то время, когда мы этого не видим.

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Как избавиться от слизней

Но если днем они подъедают корни, прячась в верхнем слое почвы, то ночью слизни выедают дырки в листьях и плодах, уничтожая все растение. Слизистая дорожка, которую они после себя оставляют уже утром укажет вам на то, что на определенных растениях побывал слизень.

Лучше всего бороться с вредителями с мая по июль. Надо выпалывать сорняки, обкашивать участки, рыхлить почву, ведь именно эти места являются убежищем для слизней.

Чтобы убрать слизней, вы можете расставить в местах их скопления мокрые тряпки, куски шифера, фанеры и дощечки. Им будет трудно из этих ловушек выбраться, поэтому таким образом вы механически сможете убрать их с огорода. Собранных слизней можно уничтожить в крепком соляном растворе или залить крутым кипятком.



Названы действенные способы, которые помогут избавиться от слизней / Фото Pexels

Приманки для слизней

Приготовьте ловушки с напитками, которые любят эти вредители. Это может быть пиво, кефир, компот или раствор с медом. Разлейте вкусности в плоские блюдца, а уже на следующее утро найдете внутри слизней.

Также приманкой является кожура грейпфрута. Утром вы сможете собрать урожай вредителей, которые будут сидеть под кожурой.

Поставьте вечером на грядку увлажненную ветку или капустные листья. На следующий день они все соберутся в одном месте, поэтому их не надо будет искать по всему огороду.

Чем отпугнуть слизней

Улитки и слизни очень не любят пахучие растения, поэтому посадите в междурядьях щавель, лаванду, розмарин, лук или чеснок. Эти запахи заставят их держаться подальше от вашего огорода.

А еще слизни чувствительны к негашеной или хлорной извести. Поздно вечером посыпьте грядки известью. Возьмите 20 граммов на один квадратный метр. Однако посыпать известь надо только в сухую погоду.