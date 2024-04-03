Слимаки навесні стають дуже активними, оскільки люблять вологі та теплі умови. Якщо не боротися з ними, то вони можуть з’їсти всі рослини. Садівник Морті Дон каже, що слимаки є справжніми ворогами на городі, тому їх краще позбутися.

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Як позбутися від слимаків

Щоб не застосовувати агресивні хімікати, можна скористатися кількома природними способами, які відлякають слимаків. За словами експерта, хімічні гранули може й позбавлять городини від слимаків, але вони можуть завдати шкоди іншим тваринам, тому краще скористатися гуманними способами.

Морті Дон рекомендує встановити невеличкий каркас для рослин, щоб ви змогли легко побачити наявність там слимаків. Він діє для них як фізичний бар’єр, оскільки вони люблять повзати лише по землі.



Кілька порад, які дозволять вам позбутися від слимаків / Фото Pexels

Рами можуть захистити рослини від води, а якщо не буде вологи, то й не буде слимаків. Також не варто надмірно поливати рослини, щоб уникнути середовища, яке так люблять шкідники.

Щоб уникнути слимаків, не виганяйте з саду чи городу дроздів, жаб, землерийок чи їжаків, які люблять їх їсти.

Слимаки дуже люблять не лише капусту, яку здатні повністю обгризти, але й полуницю, базилік, жоржини, чорнобривці та примули, тому спробуйте скористатися цими порадами, щоб вберегти овочі, ягоди, зелень та навіть квіти.