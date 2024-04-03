Слизни весной становятся очень активными, поскольку любят влажные и теплые условия. Если не бороться с ними, то они могут съесть все растения. Садовник Морти Дон говорит, что слизни являются настоящими врагами на огороде, поэтому от них лучше избавиться.

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Как избавиться от слизней

Чтобы не применять агрессивные химикаты, можно воспользоваться несколькими природными способами, которые отпугнут слизней. По словам эксперта, химические гранулы может и избавят овощи от слизней, но они могут нанести вред другим животным, поэтому лучше воспользоваться гуманными способами.

Морти Дон рекомендует установить небольшой каркас для растений, чтобы вы смогли легко увидеть наличие там слизней. Он действует для них как физический барьер, поскольку они любят ползать только по земле.



Несколько советов, которые позволят вам избавиться от слизней / Фото Pexels

Рамы могут защитить растения от воды, а если не будет влаги, то и не будет слизней. Также не стоит чрезмерно поливать растения, чтобы избежать среды, которую так любят вредители.

Чтобы избежать слизней, не выгоняйте из сада или огорода дроздов, лягушек, землероек или ежей, которые любят их есть.

Слизни очень любят не только капусту, которую способны полностью обгрызть, но и клубнику, базилик, георгины, бархатцы и примулы, поэтому попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы уберечь овощи, ягоды, зелень и даже цветы.