Експертка Інституту когнітивного моделювання, психологиня Галина Волошина розповіла, як людина реагує на стрес та як його можна уникнути.

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Як людина реагує на стрес

Стрес у нас виникає через реальні події. Організм на фізіологічному рівні реагує двома шляхами: усунути причину стресу чи зіткнутися з ним.

На психологічному рівні стрес викликає у людини не зовсім приємні відчуття – занепокоєння, страх чи гнів. Ознаками також є збудженість, дратівливість, втрата почуття гумору та неможливість зосередження на звичайних справах. Ми можемо відчувати втрату контролю над собою, відчуття безпорадності та пригніченості.

Стрес відображається й на поведінці людини. Замість того, щоб розв’язати проблему, люди починають вживати алкоголь чи курити.



Поради, які допоможуть уникнути стресу / Фото Pexels

Як уникнути стресу

Якщо ви починаєте помічати, що вибилися зі звичайного ритму і почуваєте себе не так, як завжди, спробуйте уникнути та керувати стресом завдяки 3 способам: фізичному, емоційному та інтелектуальному.

Фізичний спосіб

Майже відразу вам допоможуть фізичні вправи. Всього лише 20 хвилин фізичної активності покращать ваше самопочуття.

У стані стресу люди підсвідомо тягнуться до солодощів, однак краще ними не зловживати та їсти овочі, які краще впливають на подолання стресу.

Не забувайте про відпочинок та сон. Кожного вечора лягайте в той самий час. Провітрюйте спальню за 10 хвилин до сну, прийміть душ чи випийте склянку трав’яного чаю.

Емоційний спосіб

Часом самостійно ми не можемо впоратися зі всім, що в нас накопичилося, тому висловіть свої почуття словами та розкажіть, що вас турбує близькій людині.

Також психологи радять писати свої проблеми й болі на папері. Цей метод допомагає швидше позбутися руйнівних думок.

Інтелектуальний спосіб

Щоб уникнути стресу – плануйте свій час. Складіть список справ та викреслюйте зроблене. Виконуйте спочатку найважливіші завдання.

Емоційне напруження послаблює позитивне мислення, яке допоможе знайти ефективне рішення в тій чи іншій ситуації.