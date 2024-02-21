Після роботи у більшості людей є ще чимало побутових справ, які потрібно виконати за день, а також хочеться і якісно відпочити, і знайти час для улюблених хобі! І для всього цього потрібно спершу дати раду надокучливій втомі. Про те, як це зробити, розповіла експертка Мелінди Ратіні.

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Рухайтеся

Звичайно, останнє, що вам хотілося би робити, коли ви почуваєтеся втомленими – це займатися спортом чи будь-якою іншою фізичною активністю. Втім, чимало досліджень показують, що спорт допомагає підвищити рівень енергії.

Люди, які стають активними, відчувають більше впевненості у собі. Але фізичні вправи також можуть покращити ефективність роботи вашого серця, легенів та м'язів.

Займіться йогою

Звісно, корисними будуть фактично будь-які вправи, проте йога може бути особливо ефективною для того, щоб зменшити кількість вашої втоми. Всього після шести тижнів постійних занять йогою люди вже повідомляють про поліпшення ясного розуму, енергії та впевненості.

Тож ніколи не пізно спробувати такий вид діяльності, адже він може принести вам чимало користі.



Йога допомагає зняти втому / Фото Pexels

Пийте більше води

Зневоднення може бути тим фактором, який забирає у вас енергію та погіршує працездатність. Наприклад, саме через зневоднення спортсменам може бути складніше завершувати тренування. Але воно може викликати втому і у людей, які просто займаються повсякденними справами.

Втім, зневоднення може також викликати і зниження пильності та концентрації.

Лягайте спати раніше

Нестача сну – це те, що може підвищити ризик нещасних випадків та стати причиною денної втоми. Одне з можливих рішень цієї проблеми – лягати раніше, щоб повноцінно висипатися.

Але також ви можете спробувати і подрімати. Всього 10 хвилин сну вистачить для того, щоб зарядитися енергією.

Їжте частіше

Деякі люди можуть отримати чимало користі, якщо почнуть їсти менші порції, але частіше протягом дня. Саме це може допомогти стабілізувати рівень цукру у крові. Та намагайтеся віддавати перевагу цілозерновим продуктам та іншим складним вуглеводам. Вони можуть перетравлюватися довше, ніж рафіновані вуглеводи.

Це допоможе стабілізувати рівень цукру. Також якщо ви їстимете частіше, вам варто слідкувати за розмірами порцій, щоб це не призвело до переїдання.