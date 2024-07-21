4 найпростіші способи позбутися земляних ос: вони назавжди покинуть ділянку

Земляні оси – це точно не ті комахи, з якими хочеться зіштовхуватися у себе в саду чи на городі під час роботи та відпочинку. Та позбутися їх не так складно, як може видатися.

Якщо вас коли-небудь в житті жалила оса, ви знаєте, як це неприємно. І попри те, що земляні оси зазвичай менш агресивні, вони все ще можуть вжалити вас, якщо ви випадково їх потурбуєте.

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Діатоміт

Перша лінія захисту від ос – це нехімічні, природні засоби. І діатомова земля – це природна порошкоподібна речовина, яка може вбивати земляних ос та інших комах. Її потрібно нанести на вхід у гніздо оси та навколо. Втім, процедуру потрібно буде повторити після дощу. Дія може зайняти кілька днів, але зазвичай цей засіб надзвичайно ефективний.

Оцет, засіб для посуду та цукор

Ще один надійний варіант проти ос – це зробити пастки. Для цього вам потрібно у місткості змішати оцет, цукор та мило, а також додати трохи води. Цукор привабить комах, а з часом вони втонуть у рідині.

Головне, не додайте надто багато оцту, адже його сильний запах може відлякати комах від вашої пастки.



Ос можна знищити природними засобами / Фото Pexels

Затоплення гнізда

Затоплення гнізда – це ще один природний метод, який допоможе вам позбутися земляних ос, але його недолік полягає в тому, що він не знищить усіх комах. Цей процес передбачає виливання дуже великої кількості води в отвори, що ведуть до осиного гнізда.

Втім, цей метод може бути не найбільш вдалим, адже деякі оси можуть пережити затоплення та тоді вони розлютяться на вас, і ви ризикуєте отримати ужалення в процесі.

Хімічний метод

Якщо природні засоби не спрацювали, тоді варто звернутися до спеціальних хімічних розчинів – а саме спреїв, які вбивають комах. Також ви можете використати різноманітні інсектициди.

Та перед їхнім застосуванням переконайтеся, що ви уважно прочитали інструкцію на етикетці та використали засоби індивідуального захисту.