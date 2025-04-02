Зійде на очах: чим відмити жир на кухонних шафах

Постійне приготування їжі на кухні призводить до того, що на кухонних шафах накопичується бруд та жир. На деякі місця постійно бризкає гаряча олія, тому якщо її вчасно не протерти, вона залишається на шафах у вигляді маленьких цяток. Щоб знежирити поверхні, можна скористатися кількома способами, які допоможуть вивести бруд доволі швидко.

Господині вже давно віднайшли засоби, які є чудовою альтернативою дорогим хімічним продуктам, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Чимало людей мають алергію на складники, тому краще скористатися копійчаними речами, які дадуть результат.

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Засоби для миття посуду

Рідина для миття посуду вимиває жир, а отже, здатна знежирити кухонні шафи без шкоди для матеріалу. Засіб є простим в користуванні, а його плюс полягає в тому, що ви завжди будете мати його під рукою. Рідина прибере накопичення жиру не лише на шафах, але й навколо плити.

До речі! Готуючись до Великодня, ми розповіли про чудовий засіб, який відмиє вікна до блиску. Більше читайте в нашому матеріалі.

Білий оцет

Звичайний оцет для домашнього вжитку може швидко стерти жир. Потрібно лише розвести оцет в рівній пропорції з водою й протерти тканиною.



Оцет допоможе відмити кухонні шафи / Фото Pexels

Харчова сода

Справитися з жирними плямами може сода. Її треба змішати з водою до утворення кашоподібної пасти, нанести на жирні плями й залишити на кілька хвилин, а тоді все змити теплою водою.

Для того, щоб завжди підтримувати кухонні шафи в чистоті, їх варто протирати м’якою тканиною – ганчіркою з мікрофібри змоченій у воді. У деяких випадках звичайна волога серветка може очистити шафи від плям.