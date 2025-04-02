Сойдет на глазах: чем отмыть жир на кухонных шкафах

Постоянное приготовление пищи на кухне приводит к тому, что на кухонных шкафах скапливается грязь и жир. На некоторые места постоянно брызгает горячее масло, поэтому если его вовремя не протереть, оно остается на шкафах в виде маленьких пятнышек. Чтобы обезжирить поверхности, можно воспользоваться несколькими способами, которые помогут вывести грязь довольно быстро.

Хозяйки уже давно нашли средства, которые являются отличной альтернативой дорогим химическим продуктам, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Многие люди имеют аллергию на составляющие, поэтому лучше воспользоваться копеечными вещами, которые дадут результат.

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Средства для мытья посуды

Жидкость для мытья посуды вымывает жир, а значит, способна обезжирить кухонные шкафы без вреда для материала. Средство является простым в пользовании, а его плюс заключается в том, что вы всегда будете иметь его под рукой. Жидкость уберет накопления жира не только на шкафах, но и вокруг плиты.

Кстати! Готовясь к Пасхе, мы рассказали о замечательном средстве, которое отмоет окна до блеска. Больше читайте в нашем материале.

Белый уксус

Обычный уксус для домашнего употребления может быстро стереть жир. Нужно лишь развести уксус в равной пропорции с водой и протереть тканью.



Уксус поможет отмыть кухонные шкафы / Фото Pexels

Пищевая сода

Справиться с жирными пятнами может сода. Ее надо смешать с водой до образования кашеобразной пасты, нанести на жирные пятна и оставить на несколько минут, а тогда все смыть теплой водой.

Для того, чтобы всегда поддерживать кухонные шкафы в чистоте, их стоит протирать мягкой тканью – тряпкой из микрофибры смоченной в воде. В некоторых случаях обычная влажная салфетка может очистить шкафы от пятен.