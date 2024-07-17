Для того, щоб відмити витяжку до блиску, вам потрібно мати лише рідину для миття посуду, гарячу воду та неабразивну щітку. Звичайний засіб здатен розщепити та видалити жир та навіть придбати липкі плями на вентиляційній решітці.

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Як відмити витяжку

Спочатку вийміть з витяжки фільтри. Тоді наповніть ємність гарячою водою та рідиною для миття посуду, додавши трохи мила. У цю миску занурте фільтри. Залишіть їх на 15 хвилин, якщо ж плями сильно жирні – на довше. Через деякий час до води можете додати ще засобу для миття посуду, щоб жирні відкладення змогли краще розщепитися.

Почистіть фільтри обережно щіткою. Щоб не пошкодити поверхню – не використовуйте абразивні засоби чи мочалки. Після того, як увесь жир зникне, промийте їх гарячою водою та промокніть паперовими рушниками. Дайте фільтрам висохнути природним шляхом.



Мийте витяжку обережно, щоб не пошкодити її / Фото Pexels

Цією ж рідиною вимийте зовнішню сторону витяжки. Акуратно намочіть щітку та круговими рухами приберіть жирові відкладення. Можете залишити витяжку на певний час, а тоді промити новою водою.

Звичайна рідина для миття посуду зможе впоратися з проблемою не гірше від професійних хімічних засобів, які мають поганий запах.