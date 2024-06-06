Жук-кравчик назавжди зникне з городу: знадобиться дуже простий засіб

Кравчик – це жук, який можна помітити на городі та в саду кожного теплого сезону. І починає він свою діяльність тим, що "стриже" молоді рослини та псує урожай.

Кравчик – це шкідник, якого досить складно вивести з городу, але не боротися із ним також неможливо – інакше він "зістриже" все, що трапиться йому на шляху. Та для того, щоб не допустити такого розвитку ситуації, потрібно знати, як боротися із кравчиком.

Цікаво Вода у пластикових пляшках не буде псуватися: простий лайфхак, як цього досягнути

Чим небезпечний жук-кравчик

Жук-кравчик зовсім невеликий за розміром і чорного кольору, а також він має велику голову та міцні щелепи. Небезпеку він представляє для дуже великої кількості молодих рослин: буряків, соняшників, кукурудзи, смородини, полуниці та винограду, але на цьому список ще не закінчується.

Тож якщо залишити город напризволяще, зовсім швидко цей жук "зістриже" всі ваші рослини, і ви залишитеся без врожаю.



З жуками-кравчиками потрібно боротися / Фото Pexels

Як боротися із кравчиком

Як і з іншими шкідниками, із жуком-кравчиком можна боротися і за допомогою хімічних засобів, і народними методами. Дачники дуже часто обирають останній метод, адже він буде безпечнішим для здоров'я.

Як боротися із шкідниками народними методами:

можна створити перешкоду на шляху у жуків – викопати по периметру ділянки глибоку канавку глибиною 20 – 25 сантиметрів. Покладіть всередину зелень, оброблену інсектицидами;

збирайте жуків на ділянці вручну;

знаходьте та викопуйте нірки кравчика.

Для того, щоб виманити кравчика із своєї нірки, ви можете використати ще такий спосіб – змішайте воду та соняшникову олію (на 10 літрів потрібна 1 склянка води), і згодом залийте цю суміш у нірки. Олія допоможе перекрити кисень для жуків, і вони почнуть виповзати, і тоді залишиться тільки зібрати їх.